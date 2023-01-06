لماذا قد تستيقظ مع وجع جسدي كل صباح؟

النوم يساعد على تجديد العقل والجسم، بينما يجب أن يستيقظ المرء وهو يشعر بالانتعاش والحيوية، يشكو بعض الناس من آلام الجسم يومًا بعد يوم، قد يكون جسمك مؤلمًا عند الاستيقاظ بسبب وضعية نومك ويختلف وضع النوم المثالي من شخص لآخر. بشكل عام، يعتبر النوم على جانبيك أفضل بالنسبة لغالبية الناس، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم، بما في ذلك انقطاع النفس الانسدادي النومي، أن جسمك قد يتألم أيضًا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وذلك لأن الوزن الزائد يجهد رقبتك وظهرك، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى مشاكل في التنفس أثناء النوم، مما سيؤثر سلبًا على جودة نومك وشعورك عند الاستيقاظ. قد يكون ألمك الجسدي ناتجًا عن مرتبتك وهو أحد الأسباب الرئيسية لعدم الراحة الجسدية ويمكن أن تسبب الأمراض الشديدة، بما في ذلك صعوبات التنفس أثناء النوم، أمراض القلب والسكتة الدماغية.

إن آلام الجسم في الصباح الباكر هي أيضًا من الأعراض السائدة لالتهاب المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

في حين أن آلام الجسم شائعة ويمكن أن تحدث بسبب التعب وقلة النشاط، فمن المهم ملاحظة أنها قد تكون أيضًا علامة على حالات أخرى. على الرغم من أن معظم الآلام الجسدية ليست ضارة، فلا يزال من المهم معرفة أسبابها ومتى يجب استشارة الطبيب. قد تتقلب درجة وتواتر آلام الجسم أيضاً أن الالتواءات والإجهاد المرتبط بالنشاط البدني يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الألم والكدمات والتورم ومحدودية الحركة حيث تصبح العضلات متيبسة بسبب الالتواءات والإجهاد.

نصائح لتجنب آلام الجسم عند الاستيقاظ

* تجنب النوم على مرتبة أو وسادة بالية أو مرتبة لا توفر دعماً كافياً للرقبة والعمود الفقري.

* تغيير وضع النوم الخاص بك حيث يمكن أن يتفاقم ألم الصباح بسبب النوم على معدتك لذا ضع وسادة تحت ركبتيك وحاول النوم على ظهرك أو جانبك.

* تجنب النوم في بيئة شديدة البرودة.

* * للاسترخاء وتخفيف الآلام من الليلة السابقة يمكنك أخذ حمام دافئ أو دش.

* بالطبع، إذا كنت تتناول المسكنات، فتحدث إلى طبيبك حول تغيير الوقت أو الجرعة.

* تناول مكملات فيتامين د.

ابدأ يومك بفترة من النشاط والتمارين، وإذا كنت تعاني من آلام وتيبس متعدد في المفاصل لأكثر من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة في الصباح ، فيجب أن تخضع لفحص التهاب المفاصل لأن إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى تدمير شديد للمفاصل وإعاقة.