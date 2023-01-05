4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

قد لا تكون قادرًا على كبح جماح نفسك وتميل إلى تناول الطعام أكثر مما يتطلبه جسمك خاصة خلال فصل الشتاء.. على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الوزن وأمراض صحية أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من بين أمور أخرى.

ومع ذلك، فإن اتباع بعض النصائح البسيطة يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام ويجعلك ممتلئًا لفترة أطول.



1. تناول الطعام ببطء

قبل البلع يجب مضغ الطعام جيدًا مما يساعد على خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن. وفقًا لـ Healthline، فإن "الأكل البطيء يرتبط بزيادة الشبع وانخفاض الجوع، ويمكن أن يكون بمثابة أداة مفيدة للتحكم في الإفراط في تناول الطعام".

2. تجنب المشتتات

من المهم، تجنب التعرض لأي نوع من المشتتات أثناء تناول الطعام، حيث قد تجعلك مصادر التشتيت مثل التلفاز أو شاشة الكمبيوتر إلى تناول كميات أكبر بكثير من التي يحتاجها الجسم.

3. تناول أطعمة غنية بالألياف

تعمل الألياف على إبطاء سرعة الهضم، مما يجعلك تشعر بالشبع وقد تساعدك على تناول كميات أقل والبقاء شبعًا لفترة أطول. وفقًا لـ Healthline، فإن اختيار الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والخضروات والشوفان والفاكهة يمكن أن يساعد في الحفاظ على عدم الشعور بالجوع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول وجبة دسمة.

4. تناول طعامًا مغذيًا

بدلًا من الإفراط في تناول السلطات، حاول تناول الأطعمة المغذية. حاول أن تأكل الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة وكمية معتدلة من الدهون غير المشبعة واللحوم ومنتجات الألبان.