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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات تحبس الأنفاس.. الثلوج تغطي جبال اللوز في السعودية | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت قناة "العربية" لقطات مصورة توثق لحظة سقوط الثلوج جبل اللوز الشهير شمال السعودية فجر أمس وتحوله إلى لوحة بيضاء في صور بديعة، ظهرت فيها الأرض وهي تلتحف بالثلج.

ولا تزال المنطقة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، والتي تعمل على تساقط زخات الثلوج على عدد من المرتفعات الجبلية العالية.

وقال المصور الضوئي خالد أبو منصور لـ"العربية.نت": إن المشاهد الخلابة حفزت المصورين للتواجد في الموقع وتوثيق جماليات الثلوج التي نثرت بياضها على الجبال والسهول وخرجت بأفضل حلة.

يشار إلى أن جبل اللوز يبلغ ارتفاعه 2549 مترا فوق سطح البحر، ويتميز ببرودته الشديدة، فهو الجبل الوحيد الذي تسقط عليه الثلوج في فصل الشتاء في السعودية، ففي كثير من الأوقات يتأثر هذا الجبل بالمنخفضات الجوية القادمة من مناطق بلاد الشام، مصحوبة بكتل هوائية باردة، قادمة من المناطق القطبية.

ويقع هذا الجبل قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك. ويبلغ ارتفاعه (2549) متر فوق سطح البحر ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديمًا.

عواصف وسيول.. السعودية تحذر من طقس الرياض غدا

السعودية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة


من جانبه، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد السعودية عقيل العقيل، استمرارية فرصة هطول الأمطار على 3 مناطق بالمملكة هي: الرياض والقصيم والشرقية حتى غد الخميس.

وأشار العقيل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن الأمطار يستمر هطولها أيضًا على المرتفعات في مكة المكرمة والباحة والأجزاء الساحلية الجنوبية في القنفذة.

تحذيرات من طقس الخميس

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية تحذيرات منذ دقائق، بشأن الطقس في العاصمة الرياض.

ونشرت الصفحة الرسمية للأرصاد السعودية عبر تويتر، :"تحذير منطقة الرياض، الزلفي ، الغاط".

أمطار غزيرة وسيول وتساقط للثلوج.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول.. تحذير شديد من طقس السعودية اليوم

وتشهد الرياض الخميس عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تصل إلي سيول. 

وكانت قد أفادت صحف سعودية بتعليق الدراسة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تواجهها المملكة.

وعلقت الدراسة في "جامعة جدة وكلية الحرم المكي الشريف، وفي جميع مدارس القصيم ومحافظاتها".

 

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