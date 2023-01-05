رئيس مدينة كفر شكر يتفقد أعمال تطوير وتجميل الكورنيش

أجرى الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية جولة لتفقد أعمال غرس الأشجار المثمرة بمختلف مناطق المدينة.

كما شملت الجولة تفقد أيضا أعمال طلاء وتجميل باندورات كورنيش النيل وأعمال وضع أحواض حول الأشجار المثمرة وأعمال النظافة العامة في منطقة كورنيش النيل حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري

وأوضح رئيس مدينة كفر شكر أننا نعمل على زراعة أشجار مثمرة فى كافة نطاق المركز والمدينة من أجل التوسع فى المسطحات الخضراء وانشاء الحدائق العامة لتكون متنفس لجميع المواطنين .

من ناحية اخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية للتأكُد من الالتزام بأسعار السلع والإعلان عنها والإطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية ومجابهة الممارسات الاحتكارية بمدينة بنها، لافتاً إلى أن الهدف من الحملات هو التأكُد من إستقرار الأسعار، وفرض السيطرة على أسواق السلع الغذائية، حتى لا يتم طرح أي سلع غذائية تكون مجهولة المصدر، أو قاربت مدة صلاحيتها على الإنتهاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين في القرى والمدن وأحياء المحافظة.

وقد تم المرور على عدد من الهايبرات والمحال التُجارية والأقسام المختلفة للمعروض من السلع والمواد الغذائية والإطمئنان على توافر السلع، موجها أصحاب الهايبرات بضرورة ضخ وتوفير جميع السلع لتلبية إحتياجات كافة المواطنين وجميع الفئات، مع ضرورة وضع قائمة أسعار بشكل واضح ومُعلن للجمهور المُتردد على الهايبر ماركت والمحال التجارية.

واطمأن "المحافظ" على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعارها المقررة كالأرز والمكرونة، والسكر والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن، والمنظفات وغيرها.

فيما وجه "المحافظ" رؤساء المُدن والأحياء بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجميع الأجهزة المعنية، بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة في جميع أنحاء المحافظة، للتأكُد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الإستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.