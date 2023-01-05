الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس، عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم (الدفعة الخامسة والعشرون)، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية: “القاهرة - الإسكندرية - بني سويف - المنيا - القليوبية - الفيوم - قنا - الإسماعيلية - دمياط - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - جنوب سيناء”، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 841 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

يذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام الثاني على التوالي جمعًا وتوزيعًا على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.