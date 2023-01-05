عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثالثة.. تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة قها في القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحي قها للمرة الثالثة بدون ملاحظات، والتى تعمل بنظام كوجر بطاقة 10000 م3 / يوم.

أمطار غزيرة تضرب شوارع القليوبية.. شاهد

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض أهلا رمضان بتخفيضات 25%

وأكد مجاهد أنه تمت مراجعة المحطة والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءتها، مشيرا إلى أن حصول المحطة على شهادة TSM، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2022/2023.

يذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، واستمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس مصطفى مجاهد شركة مياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

مفاجأة مدوية.. مرتضي منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الاتحاد السكندري

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

موضوعات متعلقة

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض أهلا رمضان بتخفيضات 25%

أمطار غزيرة تضرب شوارع القليوبية.. شاهد

جولة ميدانية لمحافظ القليوبية للتأكُد من الالتزام بأسعار السلع والإعلان عنها

ترشيحاتنا

الرئيس يتناول الإفطار مع أهالي قرية أم دومة في سوهاج

القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بمدينة الأسمرات

مقتل طالب إعدادي في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية .. تفاصيل

مؤتمر تنسيقي بين الجيش الثاني مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لبحث أوجه التعاون لخدمة المجتمع المدنى

بمشاركة 12 دولة.. افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة في قصر القبة

حرب محتملة..طائرة مسيرة من كوريا الشمالية تخترق منطقة رئيس جارتها الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر في 29 دولة.. تعرف على متحور اكس بي بي ومخاطره الكارثية

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ