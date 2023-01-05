المشدد 15 عاما للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى، بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة حيازة مخدرات، و5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة، وغرامة 500 ألف جنيه، لعاطل بتهمة ترويج المخدرات، كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن 10 سنوات لزوجتيه السابقتين واثنين آخرين من أقاربه.

كانت معلومات سرية وردت لرئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد بأن تاجر مخدرات مفرج عنه من السجن منذ عام تقريبا فى قضية مخدرات، يتردد على أماكن التجمعات الشبابية والمواطنين ويقوم بترويج مخدر الشابو والآيس.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم خرج من السجن حديثا فى قضية مخدرات، واتخذ زوجتيه السابقتين واثنين من أقاربه شركاء له لترويج المخدرات بين أوساط الشباب وفى أماكن التجمعات الشبابية والمواطنين بمدينة بنها.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات من رصد وتتبع المتهم وضبطه وبحوزته 1240 لفافة مخدر من الشابو والآيس، و680 قرصا مخدرا، ومبلغ 18 ألفا و400 جنيه مصرى، وفرد خرطوش، وسيارة ربع نقل.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين؛ زوجتيه السابقتين وشخصين آخرين من أقاربه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، والأموال حصيلة البيع والاتجار، والسيارة للانتقال إلى أماكن الترويج والبيع.

وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.