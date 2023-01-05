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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يدشن مبادرة 100 مليون شجرة بالمدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تدشين مبادرة "100 مليون شجرة"، بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة بمحافظة القليوبية.

وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة في الشوارع والميادين، وعدد من المنشآت الحكومية كالمدارس حيث قام المحافظ بزراعة عدد من الأشجار المثمرة من أشجار الليمون والبرتقال والزيتون والمانجو والرمان بمركز شباب كفر الجزار وبمدرسة ناصر الاعدادية بنين وبمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها وبمشتل مديرية التربية والتعليم باتريب ببنها وبالوحدة الصحية ببرقطا وكورنيش النيل بكفر شكر وبالوحدة الصحية بمشتهر وبمركز شباب ميت كنانة بطوخ.

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وأشار الهجان، إلى أن المحافظة ترحب بمثل هذه المبادرات التي تسهم في إضفاء الجانب الجمالي على الشوارع والميادين، وتسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة، خشبية بجانب أشجار الزينة، وانطلاقًا من هذه المبادرة فتقوم المحافظة بتبني فكرة إنشاء حدائق ومتنزهات بكل مدن المحافظة، لتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين.


ولفت المحافظ، إلى أنه جارى تدبير قطع أراضي بمدن المحافظة المختلفة لإنشاء تلك الحدائق عليها، ووجه بتكثيف التوعية بأهمية المحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها ومتابعة ريها، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، لإيصال الرسالة الصحيحة للمواطنين بأهمية هذه المبادرة، لتشجيع زراعة الأشجار المثمرة بجانب أشجار الزينة، لما لذلك من مردود اقتصادي طيب، كخطوة أولى لتعميم زراعة الأشجار بشتى أنحاء المحافظة. 


وأكد المحافظ، أن المبادرة تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، مشيراً إلى استمرار حملات التشجير وزراعة الشتلات بشوارع مراكز ومدن المحافظة والطرق السريعة بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين.


جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة طوخ.

القليوبية مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي كورنيش النيل

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