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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد انطلاق القوافل التعليمية بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات القوافل التعليمية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، بمركزي بزفتي والمحلة الكبرى لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب توعية النشء بمواجهة الإشاعات والتصدي لها.

وتفقد محافظ الغربية فعاليات القافلة بمدرستي السيدة زينب ومدرسة طلعت حرب بالمحلة الكبرى، مثمناً دور القوافل المنفذة والتي تسعى في المقام الأول إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب، إلى جانب تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب، مشيداً بالإقبال الكبير من الطلاب للاستفادة مما تقدمه تلك القوافل.

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وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تحديد مقار القوافل بمدينة المحلة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بجوار حي أول المحلة الكبرى للمرحلة الإعدادية وبها خيمة تسع حوالي 1000 طالب، إلى جانب مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بشارع الإنتاج للمرحلة الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية داخل (2) خيمة أحدهما للشعبة العلمية والأخرى للشعبة الأدبية تسعان حوالي  1400 طالب فضلاً عن قاعة المسرح بالمدرسة وتسع حوالي 300 طالب، وتم تجهيز تلك المقار بالشاشات والصوتيات ووجبات مجانية لأبنائنا الطلاب.

كما تم تحديد المقار بمدينة زفتى بمدرسة مختار كامل الثانوية بنات أمام محطة القطار للمرحلة الإعدادية وتم عمل خيمة كبيرة بها تسع حوالي 1000 طالب، إلى جانب مدرسة كشك الثانوية العسكرية بشارع أبو الحسابي للمرحلة الثانوية وتضم عدد (2) خيمة أحدهما للشعبة العلمية والأخرى للشعبة الأدبية تسعان حوالي  1500 طالب، فضلاً عن قاعة المسرح المدرسي وتسع حوالي 300 طالب، وتم تجهيز المقار بالشاشات والصوتيات، ووجبات مجانية لأبنائنا الطلاب.

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والجدير بالذكر أنه تمت الاستعانة بعدد (18) معلما من أفضل المعلمين خلقا وعلما قد رشحتهم وزارة التربية والتعليم للتدريس بهذه القوافل حرصا من الوزارة على مستقبل الطلاب حيث يبدأ العمل بالقوافل التعليمية الساعة (9) صباحا يومي الخميس والجمعة (5,6 يناير 2023) على أن يتم استقبال الطلاب من كافة الإدارات التعليمية بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

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الغربية محافظ الغربية الدروس الخصوصية الشباب والرياضة وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة الشباب والرياضة الدكتور طارق رحمي التنمية المحلية التعليم التربية والتعليم

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