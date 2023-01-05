مدير إقليمي: مصر من أهم الأسواق ..ونساهم جاهدين في دعم الاقتصاد المحلي

اكد فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لإحدى شركات التجزئة الأجنبية العاملة بمصر انه على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، إلا إننا اتخذنا الإجراءات اللازمة لإنشاء شبكة قوية من الموردين المحليين الذين يساهمون في توفير 85%من منتجاتنا، كما يلعبون دورًا أساسيًا في توفير هذه المنتجات المختلفة عالية الجودة للجمهور.

وقال نستهدف تعزيز جهودنا في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد المحلي المصري .

وقال فيليب بيجييون ان السوق المصرى من اهم الأسواق لشركته الأجنبية وهذا ما يدل عليه النجاح الذي تحقق في الذكرى السنوية الماضية - والتي شهدت مبيعات مذهلة بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو في القيمة بنسبة 40%، وزيادة في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 89%مقارنة بالعام السابق، فإننا نتوقع أن تكون الذكرى السنوية لهذا العام أكبر وأفضل".

واستطرد قائلا : في هذا الإطار، قمنا بتنفيذ تدابير محددة لضمان توافر المخزون اللازم، شملت هذه التدابير المراقبة المنتظمة لمستويات مخزون المنتجات وتوسيع وحدات التخزين والمرافق من خلال إعادة تخزين جميع المنتجات باستمرار في الفروع، بالإضافة إلى العمل مع شبكة الموردين المحلية.