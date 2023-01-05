بحضور المصيلحي والهجان.. افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بنها في القليوبية.. صور

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان معرض أهلا رمضان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل على الحد من الغلاء المستورد من الخارج، مع أهمية ضبط سعر الجنيه مع الدولار، حتى يتم الخروج من تلك الأزمة، مؤكدًا على تفاؤله بانفراجة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، ان الحكومة قامت بعمل تلك المعارض والشوادر لإتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة، مما يعمل على ضبط السوق ومنع أي شخص يحاول رفع سعر أي سلعة.

وتابع المصيلحي، أن هناك تشديدا رقابيا بشكل قوي في جميع المحافظات، مع ضرورة الإعلان عن سعر السلعة ووضع السعر العادل لكل سلعة، وبتعاون كافة الاجهزة والقطاعات سيتم المرور من تلك الأزمة الحالية.

وقال الوزير إنه تم البدء هذا الاسبوع في افتتاح معارض أهلا رمضان، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والمحافظات، بداية من يناير وحتى نهاية شهر ابريل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث تقوم المحافظة بعمل الشادر وتحمل تكلفته سواء قطعة الارض، والكهرباء والمياه.

وأوضح المصيلحي، أن سعر كيلو السكر من 14.5 إلى 16 جنيها، والأرز من 14.5 إلى 18 جنيهًا، والزيت من 38 إلى 47 جنيهًا، لافتًا إلى ان جزءا كبيرا من التضخم وارتفاع الاسعار في مصر، نتيجة الازمة العالمية ما بعد كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.