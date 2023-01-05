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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: الزمالك يواصل نزيف النقاط

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

 

 

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي تعادل نادي الزمالك مع نظيره الداخلية بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكتب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل مع الداخلية في اخر دقيقة".


سجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمى الزمالك  بعد تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد عواد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 95 سجل محمد عبد الغني هدف التعادل للزمالك أمام الداخلية لتنتهي المباراة بنتيجة 1 / 1.


ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري المصري 

رفع نادي الزمالك رصيده  للنقطة 25 في المركز الثاني، بينما يحتل نادي الداخلية المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٥_٢١٣٦١٣
تعادل الزمالك الداخلية الإعلامي مهيب عبد الهادي بطولة الدوري المصري الممتاز نادي الزمالك

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