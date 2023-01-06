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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية

سيارة هيونداي ستاريا
سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية

سيارات هيونداي ستاريا موديل 2023 هي سيارة جديدة قدمها الصانع الكوري، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الميني فان، وجاءت هذه السيارة كبديل لباص هيونداي ستاريكس، وتقدم سيارة  هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية بنسختين، الأولي واجون العملية، والثانية بريميوم الفاخرة.

 سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية 

القائمة الجديدة لأسعار هيونداي 2023 بالسوق المصري

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مواصفات محرك سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023

تستمد سيارة  هيونداي ستاريا موديل 2023  قوتها من محرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، ينتج  قوة 272 حصان، وعزم أقصي للدوران 331 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 210 كم/ساعة.

 سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية 

أو محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2200 سي سي، يولد قوة 177 حصان، وعزم أقصي للدوران 431 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات أو أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلي 185 كم/ساعة.

 سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية 

المواصفات الداخلية لسيارة هيونداي ستاريا موديل 2023

زودت المقصورة الداخلية لسيارة هيونداي ستاريا موديل 2023  بالعديد من التجهيزات منها، إضاءة مميزة، ومقاعد للاسترخاء فاخرة تشعرك كما لو كنت جالسًا علي كرسيك المفضل، وتتضمن سيارة ستاريا 11 مقعد، وتوفر مساحة كبيرة للراحة أثناء الجلوس، ومنافذ شحن USB.

 سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية 

المواصفات الخارجية لسيارة هيونداي ستاريا موديل 2023

تظهر سيارة  هيونداي ستاريا موديل 2023  من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، تصميم عصري حديث، وخطوط أضواء أماميه رفيعة، وشبك أمامي ضخم في نسخة بريميوم  من الكروم النحاسي الملون، ومصابيح بيكسل، ومصابيح LED، وجنوط معدنية نحاسية ملونة مقاس 18 بوصه.

 سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية 

سعر سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية

 سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية 

تتوافر سيارة هيونداي ستاريا موديل 2023 في السعودية بأسعار تبدأ من 103 ألف ريال سعودي، وتصل إلى 170 ألف ريال سعودي.

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