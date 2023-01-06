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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 6 -1- 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة  مانشستر يونايتد و إيفرتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة لـ  افتتاح كأس الخليج العربى " خليجي 25 "

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 


مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

 

مواعيد مباريات كأس فرنسا 


جرينوبل X   نيم أولمبيك – الساعة 7 مساء      

بوو إف سي  X مونبلييه – الساعة 7 مساء      

باريس أف سي X فالينسيان – الساعة 7 مساء  

ستراسبورج  X أنجيه – الساعة 7 مساء

شاتورو X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium          

 

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 


العراق X  عمان – الساعة 6 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD

اليمن  X السعودية – الساعة 8:45 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


إلتشي X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD        

فالنسيا X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD      

                 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


التعاون X الخليج – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD                

العدالة  X الفتح – الساعة 5 مساء على قناة 3 SSC HD

النصر X  الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD

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