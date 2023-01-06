مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 6 -1- 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة مانشستر يونايتد و إيفرتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة لـ افتتاح كأس الخليج العربى " خليجي 25 "
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس فرنسا
جرينوبل X نيم أولمبيك – الساعة 7 مساء
بوو إف سي X مونبلييه – الساعة 7 مساء
باريس أف سي X فالينسيان – الساعة 7 مساء
ستراسبورج X أنجيه – الساعة 7 مساء
شاتورو X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات كأس الخليج العربي
العراق X عمان – الساعة 6 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD
اليمن X السعودية – الساعة 8:45 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشي X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
فالنسيا X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي
التعاون X الخليج – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD
العدالة X الفتح – الساعة 5 مساء على قناة 3 SSC HD
النصر X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD