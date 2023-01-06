للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية للسيارة أودي A6

تعتبر السيارة أودي A6 أشهر وأقوى إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة إعفاء المغتربين من الجمارك والرسوم التي أطلقتها الحكومة المصرية.

أودي A6 موديل 2022

يتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

أودي A6 موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية لسيارة سيارة أودي A6 بالدولار بداية بموديل 2019 حتى 2023:

أودي A6 موديل 2019 محرك 3000 سي سي بقيمة قدرها 29,650 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 135,517 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

أودي A6 موديل 2020 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 17,735 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 105,259 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

أودي A6 موديل 2021 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 18,289 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 108,550 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

أودي A6 موديل 2022 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 23,384 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 138,787 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

أودي A6 موديل 2023 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 25,321 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 148,532 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

أودي A6 موديل 2022

مواصفات أودي A6 موديل 2022

تتوفر سيارة أودي A6 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك يضخ قوة تصل إلى 190 حصانا، سعة 2000 سي سي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 320 نيوتن/متر.

سعر أودي A6 موديل 2022

بلغ سعر السيارة أودي A6 موديل 2022 فئة S-LINE بسعر 2,500,000 جنيه بدلاً من 2,150,000 .