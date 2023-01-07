أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل .. آيتان تجعله يحترق

يغفل الكثيرون في الساعة الأخيرة من الليل عن أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل، وما ورد في دعاء طرد الشيطان من العقل، خاصة وأن المولى تبارك وتعالى قد حذر بني آدم منه بقوله:"يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ".

أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل

وقد جاء في أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل، ما ذكره الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من خلال بيانه فضل التحصينات النبوية الصحيحة لما قبل النوم.

ولفت مرزوق خلال بيانه أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل، أنه من تحصينات قبل النوم لطرد الشيطان التحصين الرابع، الذي ينبغي أن يواظب المسلم على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة :"آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة:285- 286]".

وشدد على أن هذا التحصين له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم، منه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة.

وأوضح في معنى كفتاه أقوال منها ما يلي .

1 - أجزأتاه عن قيام الليل.

2 - كفتاه من كل سوء.

3 - كفتاه شر الشياطين.

4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين ... الخ

وتابع أن قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان، حيث جاء عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ) سنن الترمذي أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة البقرة.

دعاء يفر منه الشيطان

اللَّهمَّ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ ومالِكَهُ أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا أنتَ أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشَّيطانِ وشركِهِ وأن أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة انت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم.

اللهمّ إنّي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك أسألك بكلّ اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان»