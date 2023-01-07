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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته للكنائس.. محافظ الفيوم يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ الفيوم واللواء
محافظ الفيوم واللواء مدير الامن والقيادات الامنية

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس "كنيسة مار جرجس"، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي، وممثلي الأحزاب والنقابات، حيث كان فى استقبالهم القمص مينا ميخائيل، والقمص بولا عطية، وكيلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

 

أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد "الأنصاري" أن المصريين كافة تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الوطنية والانتماء ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

 

وأضاف، أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسّخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب، وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية المستمر على توحيد وتضافر جهود جميع أبناء مصر تحت راية الوطن.

 

كما أعرب المحافظ، عن تهنئته لمصر وشعبها، وجميع أهالى الفيوم، بالعام الميلادي الجديد، داعياً الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة على الجميع، وأن يديم على مصر أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

 

 

الآلاف من أقباط الفيوم في احتفالات العام الميلادي الجديد..شاهد

 

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