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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة ابن جورج وسوف بسببها.. 15 ضررا لعملية تكميم المعدة

بعد وفاة ابن جورج
بعد وفاة ابن جورج وسوف بسببها احترس 15 ضرر لعملية تكميم المع

سيطر على الوسط الفني منذ قليل حالة من الحزن وذلك بعد خبر وفاة ابن جورج وسوف، فخلال الأيام الماضية تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن حجز وديع ابن جورج وسوف الرعاية المركزية فى إحدى مستشفيات لبنان ودخوله للرعاية المركزة.

واعتقد كثيرون أن سبب احتجاز ابن جورج وسوف فى المستشفى ووفاته هو معاناته من أحد الأمراض الخطيرة ولكنه فى الحقيقة لايعاني من مرض خطير ولكنه لم يكن مريضا والوفاة حدثت نتيجة الإصابة بالنزيف بعد إجراء عملية تكميم المعدة. 

وتعد عملية تكميم المعدة من العمليات الشائعة للتخلص من السمنة والوزن الزائد بشكل سريع للحفاظ على صحة الجسم من أضرار السمنة. 

ففى إطار هذا كشق موقع مايو كلينك عن اضرار ومخاطر عملية تكميم المعدة.

المخاطر الصحة لعملية تكميم المعدة 

ومثلها مثل الجراحات الكبرى الأخرى، تنطوي جراحة المجازة المعدنية وجراحات إنقاص الوزن الأخرى على أخطار صحية محتملة، على المدى الطويل والقصير.

إن المخاطر المقترنة بالعملية الجراحية تشبه تلك المقترنة بأيّ جراحة في منطقة البدن ويمكن أن تشمل ما يلي:

النزيف المفرط
العدوى
ردود فعل سلبية للتخدير
تجلط الدم
مشاكل في الرئة أو التنفس
تسريبات في الجهاز الهضمي
يمكن أن تتضمن المخاطر والمضاعفات طويلة الأجل للمجازة المعدية ما يلي:

انسداد الأمعاء
متلازمة الإغراق، مما يتسبب في الإسهال أو الغثيان أو القيء
حصى المرارة
الفتق
انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)
سوء التغذية
ثقب المعدة
قرح المعدة
القيء
نادرًا ما تكون مضاعفات المجازة المعدية مميتة.

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