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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كلمات مؤثرة فى وداعه.. ماذا يسمي جورج وسوف ابنه على الهاتف؟

جورج وسوف وابنه
جورج وسوف وابنه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” مقطع فيديو مؤثرة للفنان جورج وسوف وهو يتحدث عن ابنه وديع الذى توفى أمس، الجمعة، بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نتيجة عملية تصغير معدة أدت إلى نزيف حاد. 

وقال جورج وسوف: "هذا دمعة عينى، وحبيب القلب من جوه، وأنا مسميه على التليفون jesus وودى، وهو الحنين تبعى والغالى وديع، أنا أبو وديع". 

وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى مار يوسف، في تصريحات صحفية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ وديع جورج وسوف، نجل الفنان جورج وسوف .

سبب وفاة ابن جورج وسوف 

وقالت المصادر إن نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة أخرى بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام، حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

وفاة ابن جورج وسوف 

وتوفي وديع جورج وسوف بأحد المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

ابن جورج وسوف في المستشفى 

كان الصحفي اللبناني عادل ساميا، كشف تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

وكتب على “تويتر”: "كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يا رب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

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وعلق نيشان على التغريدة قائلًا: “قلبي حزين.. يا رب اشفِ.. يا رب”، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: "والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة"

إليسا ونجل جورج وسوف

وكانت الفنانة إليسا نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، إذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا. 

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