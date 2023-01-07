رئيس تجارية القليوبية مهنئا الأقباط بالعيد: مِصر بنسيجها الوطني قادرة على مواجهة التحديات

شارك الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقدم رئيس الغرفة، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري كيان ونسيج واحد مسلمين ومسيحيين، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه وإستقراره، مشيراً إلى أن مِصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وأشار "الفيومي"، إلى أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان وممارسة حقيقية للمواطنة بعيداً عن الشعارات، تحت قيادة سياسية واعية، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي عيد الميلاد المجيد بعد انقضاء فترة من الصوم يتخللها طقوس دينية على مستوى الطوائف المسيحية، تتضمن مدائح وتراتيل للسيدة العذراء مريم، لما لها من مكانة خاصة بين نساء العالم، والتي نالت شرف "الحمل والميلاد المُعجزي" للسيد المسيح.