ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

أثارت الفنانة هلا رشدى حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد غنائها داخل الحرم أثناء تواجدها لأداء مناسك العمرة، والذى تسبب فى غضب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، كما جرمته نقابة الموسيقيين.

وفى التقرير التالى، نرصد القصة الكاملة لأزمة هلا رشدى.

البداية كانت من خلال نشرها فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وذلك بصحبة ابنها فى الكعبة.

وظهرت هلا رشدى فى الفيديو وهى تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تقنية التيك توك، وعلقت على الفيديو قائلة: “حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر.. قولت اتصور معاه كام صورة وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهو بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهما بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب.. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.

وتعرضت هلا رشدى إلى هجوم شرس من قبل متابعيها بسبب هذا الفيديو حيث قال البعض لها: “ملقتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”، وقال آخر: “احترام الكعبة وهيبتها فين.. دا حتى اسمه بيت الله الحرام”.

شاهد الفيديو هنا

هلا رشدى فى الحرم

وعادت هلا رشدى لنشر فيديو جديد لها وهى تغنى فيه داخل الحرم، وهو الأمر الذى زاد من حدة الغضب عليها من قبل متابعيها.

ونشرت المطربة هلا رشدي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه خلال أدائها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت هلا رشدي، داخل ساحة الحرم النبوي الشريف، في المدينة المنورة، وهي تغني للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأغنية الشهيرة «رقت عيناي شوقا».

وعلقت هلا رشدي، على مقطع الفيديو قائلة: «‏السلام عليك يارسول الله .. السلام عليك يا حبيب الله.. صلوا على محمد».

وانتشرت العديد من التعليقات التى تهاجمها، ولعل من أبرزها “إنتى رايحة تعملى عمرة ولا تصوير فيديوهات وتغنى؟”.

موقف نقابة الموسيقيين

بينما أعلنت نقابة الموسيقيين عن غضبها بسبب ما فعلته هلا رشدى، وقال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن “المطربة هلا رشدي، ليست عضوًا بالنقابة، ولكنها تقدم حفلات في ساقية الصاوي ونحن متعاقدون معهم بشكل سنوي مقابل تحصيل نسبة من رسوم الحفلات التي تقيمها الساقية التي ترعى المواهب الصاعدة”.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”: “نشرها مقطع فيديو مع ابنها في الكعبة ومشاركتها في تحدي التيك توك أمر يرفضه العالم الإسلامي كله، فلكل مقام مقال، ويجب عليها أن تراعي تصرفاتها”.

تصرفها أمام الكعبة غير مقبول

وتابع المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية: “خانتها الخبرة، وتصرفها أمام الكعبة غير مقبول ومرفوض من الجميع”.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أنه "يجب عليها الاعتذار، والكعبة لها مكانتها في قلوب المسلمين، ويجب محاسبة الخارجين عن التقاليد والأعراف الدينية، وقانون العقوبات يجرم السخرية من المعالم الدينية".