الخارجية الفلسطينية تطالب بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اجراءات وتدابير الاحتلال التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية سحب ما تسمى بطاقات ال "VIP" من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية د. زياد ابوعمرو، وحسب ادعائهم من الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور علما بأنه لا يحمل مثل هذه البطاقة.

ووصفت الوزارة، هذه الاجراءات بأنها استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من اشكال ارهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الافلاس السياسي للحكومة الاسرائيلية، الذي يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب ازمات الحكومة الإسرائيلية الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي، وفشلها امام قوة الرواية الفلسطينية الحاضرة بقوة على مستوى الامم المتحدة ومؤسساتها، وفشلها الدبلوماسي ايضا امام الانجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية بالمحافل والمحاكم الدولية، دفاعا عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحمايتها من محاولات التصفية والتهميش.

وأكدت الوزارة أن تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن ترهب شعبنا ولن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وادوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لانهاء الاحتلال، ووضع حد لافلات اسرائيل كقوة احتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والادارة الامريكية بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على شعبنا وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية واعمالها احادية الجانب وغير القانونية.