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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ضحايا رونالدو.. فينسنت أبو بكر يرحل عن النصر السعودي

فينسنت أبو بكر
فينسنت أبو بكر

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي أنهى علاقته بالمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم الفريق، من أجل قيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي اسقطت اسم فينسنت أبو بكر، أمس الجمعة، من قائمة الفريق وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه.

وأضافت الصحيفة، أن عقوبة إيقاف رونالدو مباراتين بدأت أمس الجمعة، قبل لقاء النصر والطائي، مما يعني أن مباراة الدون الأولى مع العالمي، ستكون أمام الاتفاق في الجولة بعد المقبلة، في مسابقة الدوري السعودي.

سبب إيقاف رونالدو

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عاقب رونالدو بالإيقاف مباراتين، بسبب اعتداءه على مشجعا لنادي إيفرتون، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد قبل تطبيق عقوبة الإيقاف، وبالتالي سينفذها مع النصر السعودي.

فينسنت أبو بكر النصر رونالدو كريستيانو رونالدو الدوري السعودي

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