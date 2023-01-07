أول ضحايا رونالدو.. فينسنت أبو بكر يرحل عن النصر السعودي

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي أنهى علاقته بالمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم الفريق، من أجل قيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي اسقطت اسم فينسنت أبو بكر، أمس الجمعة، من قائمة الفريق وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه.

وأضافت الصحيفة، أن عقوبة إيقاف رونالدو مباراتين بدأت أمس الجمعة، قبل لقاء النصر والطائي، مما يعني أن مباراة الدون الأولى مع العالمي، ستكون أمام الاتفاق في الجولة بعد المقبلة، في مسابقة الدوري السعودي.

سبب إيقاف رونالدو

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عاقب رونالدو بالإيقاف مباراتين، بسبب اعتداءه على مشجعا لنادي إيفرتون، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد قبل تطبيق عقوبة الإيقاف، وبالتالي سينفذها مع النصر السعودي.