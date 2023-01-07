التموين: نسعى لنشر معارض أهلا رمضان في جميع أنحاء مصر |فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تتبع منذ 7 سنوات استراتيجية تعتمد على زيادة المعروض من السلع الأساسية ، وذلك من خلال تدشين العديد من معارض السلع الغذائية .

ولفت المتحدث باسم وزارة التموين ، خلال لقاء عبر فضائية "دي إم سي “، إلى أن المعارض أثبتت جدواها في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصري، مضيفا: ”وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم التبكير بإطلاق معارض السلع الغذائية "أهلا رمضان" ، موضحا أنها ستمتد حتى نهاية شهر رمضان .

معارض أهلا رمضان

وأشار “ كمال ” ، إلى أن كل محافظة سيكون بها 5 معارض سواء ثابتة أو متحركة ، وسيتم ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من السلع ، وتقرر أن يتم تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية يطلق عليه "أهلا رمضان" لعرض السلع الغذائية به ، منوها بأن الوزارة تستهدف أن يكون في جميع مناطق مصر معارض أهلا رمضان.