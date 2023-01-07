التموين: إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بكوم أمبو والتخفيضات تصل 40%

شهد معرض أهلا رمضان بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية والاستفادة من التخفيضات التي تتراوح بين 25 و 40%، وذلك في إطار جهود الدولة توفير إحتياجات المواطنين الاساسية والحد من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي - في بيان اليوم - إنه تم الاتفاق على إقامة 5 منافذ بحد أدني في كل محافظة مع طرح كافة السلع بتخفيضات لا تقل عن 30%، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المعارض بكاقة المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر المعارض بالمراكز والقري والنجوع والمنافذ المتنقلة.

وأضاف أن استمرار الإفراجات الجمركية التي تقوم بها الدولة ستؤدي إلي توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة.

من جانبه قال مدير الرقابة التموينية في محافظة أسوان حمدي النوبي، إنه يتم تكثيف الحملات التموينية على كافة الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء لضبط تداول السلع وعدم الاحتكار وتداول السلع، ويتم عمل أسواق لتوفير كافة السلع للمواطنين بتخفيضات عن مثيلاتها في السوق المحلية.



وأضاف النوبي أنه تم إنشاء معرضين أهلا رمضان في مدينة أسوان وأخر في مدينة كوم أمبو ومستهدف وصولهم إلي 5 معارض في المحافظة، في كل من إدفو ونصر النوبة ودراو .



وتابع أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها فرع مميكن مطور في كل مدينة بمحافظة أسوان، إضافة إلي 11 منفذ سلع تموينية تابع للشركة المصرية في مدينة أسوان فقط، مشيرا إلي أن المحافظة تضم 47 منفذ جمعيتي و220 بدال تموين و625 مخبزا بلديا مدعما ينتج 3 ملايين و721 مليون رغيف يوميًا وعددد البطاقات التموينية تصل إلى مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.



بدورها قالت مدير إدارة تموين كوم أمبو منال مسعود، أن معرض أهلا رمضان تم إقامته في شارع الجمهورية بوسط المدينة من خلال قيام إدارة الوحدة المحلية بالمدينة بتوفير المكان المخصص للمعرض ويستمر المعرض لمدة 3 أشهر بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والتجار وشركتي المصرية لتجارة الجملة والنيل للزيوت والمنظفات.



وأضافت مسعود أن السلع متوفرة بكثرة في المعرض، فضلا عن الرقابة المستمرة على الأسواق لمتابعة توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة دون مغالاة أو احتكار.



وأوضحت أن المعرض يشهد طرح سعر كيلو اللحمة البلدي بـ130 جنيهًا، والمفروم 37 جنيها، وأوراك دجاج زنة 250 جرام بسعر 45 جنيها، وزنة 800 جرام 52 جنيها، وكيلو الأرز 18 جنيهًا وزجاجة زيت 700 مللي بسعر 35 جنيها، والمكرونة 300 جرام بسعر 6 جنيهات، والدقيق 1.5 كيلو بسعر 25 جنيها، وكيلو السكر 13.5 جنيه.



