كشف غموض العثور على جثة طفل برشاح قليوب في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم - مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية كشف غموض العثور على جثة طفل عمره 6 أعوام، وعثر على جثته بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، وتم ضبط المتهمين.

تلقى اللواء محمد السيد - مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس، دائرة مركز شرطة قليوب.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب - رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام شخصين الأول يدعى "مصطفى. س" 28 عام له معلومات جنائية والثانية تدعى "سلمى" 22 عام، مقيمين المطرية قامو بخطف طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، واستخدامه في أعمال التسول، وتبين انه في يوم الواقعة كان المتهمان يتعاطيا المواد المخدرة، وتغيبوا عن الوعى، وانهالو على الطفل بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقامو بالقاء جثة الطفل بجوار رشاح بقرية بلقس دائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي - معاوني المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.