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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد أول مباراة لـ رونالدو مع النصر السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، عن موعد أول مباراة لـ البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريقه الجديد النصر السعودي في الدوري.

ووفقاً لـ “rmc sports”: “يشارك رونالدو مع النصر السعودي يوم 22 يناير الجاري، أمام الاتفاق في الدوري بعد نجاح ناديه في تسجيله على حساب الكاميروني فينسنت أبوبكر”.

وغاب رونالدو عن المباراة الماضية أمام الطائي في الدوري لتعرضه للإيقاف بجانب عدم تسجيله في القائمة نظراً لتواجد 8 أجانب.

سبب إيقاف رونالدو

 

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عاقب رونالدو بالإيقاف مباراتين، بسبب اعتداءه على مشجعا لنادي إيفرتون، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد قبل تطبيق عقوبة الإيقاف، وبالتالي سينفذها مع النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن مؤخراً تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2025.

ويرتدي النجم البرتغالي القميص رقم 7 مع ناديه الجديد “العالمي”.

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