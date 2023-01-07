أسوان يعلن قائمة معسكر مباراة البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة معسكر مباراة البنك الأهلي ، والتي ستقام غدا الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر .

وجاءت القائمة كالأتى :

خالد وليد ، عمرو حسام ، محمد ميدو ،الحسينى سمير ، أحمد دحروج ، علي فتحي ، إسلام جمال ، عبدالرحمن عبد النبي ، أحمد كاستيلو ، مصطفي عنانى ، مصطفي عبدالرسول ،باى كمارا ،أحمد بلحاج ،محمد عطوه ،أحمد بليه ،محمد جدو ،أحمد خالد ،ديلسون كامونى ،عماد فتحي ،محمود صلاح .

وكان فريق نادى أسوان حقق الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الحاديه عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز .