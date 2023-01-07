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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس اطمأن عليه.. تطورات الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس
البابا تواضروس

كشف القمص موسى إبراهيم  المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

بعد إجهاد .. متحدث الكنيسة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ البابا تواضروس

وقال  موسى إبراهيم   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  صحة البابا تواضروس بخير، والبابا أجرى بعض الفحوصات والنتائج مطمئنة ويحتاج إلى بضعة أيام كي يعود لاستئناف نشاطه ".

 

ولفت موسى إبراهيم : الرئيس السيسي تواصل مع البابا تواضروس للإطمئنان على صحته وهذا الأمر لافتة أكثر من رائعة ".


وتابع موسى إبراهيم :" حضور الرئيس السيسي لقداس عيد الميلاد تضيف لعيد الميلاد شعور خاص بالفرحة والفخر، ويوجه رسائل طمأنة للشعب المصري خلال قداس عيد الميلاد ".

الكنيسة تواضروس البابا تواضروس الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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