خطف وتسول.. تفاصيل مقتل طفل رشاح بلقس في القليوبية

حادث بشع جرت تفاصيله بمحافظة القليوبية، بعد أن عثر الأهالي على جثة لطفل عمره لا يتجاوز 6 أعوام بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب.

ظلت هذه الجثة لغز محير لدي جهات الأمن التي بدأت في التحقيق بملابسات هذه الواقعة، خاصة أن الطفل لم يبلغ عن تغيبه، كما أنه غير معلوم الهوية، إلى أن تم كشف لغز القضية، بعد القبض على شاب وفتاة لهما معلومات جنائية، والذين كانا سببا في مقتل الطفل الذي خطفوه لتشغيله في أعمال التسول، وفي يوم الواقعة وبعد أن تعاطيا كمية كبيرة من المخدرات، انهالا عليه بالضرب حتى قتلوه، وتركوه بجوار الرشاح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم - مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية كشف غموض العثور على جثة طفل عمره 6 أعوام، وعثر على جثته بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، وتم ضبط المتهمين.

تلقى اللواء محمد السيد - مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس، دائرة مركز شرطة قليوب.

مخدرات وتسول وتعذيب ضحية رشاح قليوب



وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب - رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام شخصين الأول يدعى "مصطفى. س" 28 عام له معلومات جنائية والثانية تدعى "سلمى" 22 عام، مقيمين المطرية واختطفا طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، لاستغلاله في أعمال التسول، وتبين انه في يوم الواقعة كان المتهمان يتعاطيا المواد المخدرة، وتغيبا عن الوعى، وانهالا على الطفل بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيا جثته بجوار رشاح بقرية بلقس دائرة المركز.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق



وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي - معاوني المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.