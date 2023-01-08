عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطف وتسول.. تفاصيل مقتل طفل رشاح بلقس في القليوبية

تفاصيل صادمة في مقتل
تفاصيل صادمة في مقتل طفل القليوبية

حادث بشع جرت تفاصيله بمحافظة القليوبية، بعد أن عثر الأهالي على جثة لطفل عمره لا يتجاوز 6 أعوام بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب. 

 

ظلت هذه الجثة لغز محير لدي جهات الأمن التي بدأت في التحقيق بملابسات هذه الواقعة، خاصة أن الطفل لم يبلغ عن تغيبه، كما أنه غير معلوم الهوية، إلى أن تم كشف لغز القضية، بعد القبض على شاب وفتاة لهما معلومات جنائية، والذين كانا سببا في مقتل الطفل الذي خطفوه لتشغيله في أعمال التسول، وفي يوم الواقعة وبعد أن تعاطيا كمية كبيرة من المخدرات، انهالا عليه بالضرب حتى قتلوه، وتركوه بجوار الرشاح.  

جمعوا العملات الأجنبية لضرب السوق.. حبس خلية إخوانية بالقليوبية 45 يوما

مصرع طفل بطل التايكوندو بطلقة طائشة في حفل عرس بالقليوبية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم - مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية كشف غموض العثور على جثة طفل عمره 6 أعوام، وعثر على جثته بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، وتم ضبط المتهمين.

 

تلقى اللواء محمد السيد - مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس، دائرة مركز شرطة قليوب.

مخدرات وتسول وتعذيب ضحية رشاح قليوب


وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب - رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام شخصين الأول يدعى "مصطفى. س" 28 عام له معلومات جنائية والثانية تدعى "سلمى" 22 عام، مقيمين المطرية واختطفا طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، لاستغلاله في أعمال التسول، وتبين انه في يوم الواقعة كان المتهمان يتعاطيا المواد المخدرة، وتغيبا عن الوعى، وانهالا على الطفل بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيا جثته بجوار رشاح بقرية بلقس دائرة المركز.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي - معاوني المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

تسول خطف طفل القليوبية القليوبية مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

عقبة وحيدة أمام انضمام مروان عطية للأهلي

تصريحات نارية من أحمد فتوح بعد هجوم مرتضي منصور.. وحقيقة الانضمام للأهلي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| انهيار منزل من 3 طوابق.. مرتضى منصور يهدد رضا عبدالعال.. ومظاهرات في إسرائيل

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

فيضانات قوية تضرب شمال غرب أستراليا وتعزل الكثير من البلدات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -1- 2023 والقنوات الناقلة

بعد حادث المسيرات.. كوريا الجنوبية تدرس شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ