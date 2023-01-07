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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية في ميت غمر بالدقهلية |صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 تفقد وفد من مديرية الشباب والرياضة بالدقهية، نادى ميت غمر الرياضي ومركز شباب مدينة ميت غمر التابعين لإدارة شباب ميت غمر، فى إطار تكليف الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وبدأت الجولة التفقدية بنادى ميت غمر الرياضي وكان في استقبال الوفد المكون من الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة،  رئيس نادي ميت غمر الرياضي، الدكتور أشرف الضبع، والدكتور أحمد نوح نائب الرئيس، ومرفت الراوي، واحمد حطبة أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم بحث فرص الاستثمار بنادى ميت غمر الرياضي بما يحقق موارد مالية للنادى تستغل فى تنفيذ خدمات لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وإيجاد الحلول لبعض المشاكل التى تواجه منظومة العمل داخل النادى.

كما شملت الجولة التفقدية مركز شباب مدينة ميت غمر بحضور عمر العايدي نائب رئيس مجلس الادارة، وبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمركز، والاستمتاع من عمر العايدى نائب رئيس مجلس الإدارة لمشكلة حمام السباحة بالمركز وسبل حل هذه المشاكل بطريقة تعود بالنفع على مركز شباب مدينة ميت غمر، كما تم المرور على الإستاد بمركز شباب المدينة وبحث عملية تطوير الإستاد بالإضافة معاينة الملعب المنجل وبحث تطوير الملعب بمركز شباب مدينة ميت غمر.

واكد الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، خلال الجولة" أن مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذى لا يدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم لرفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب من جميع النواحي، حتى أصبحت بحق كما أرادها مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب.

الجدير بالذكر أن هذه المتابعة الميدانية تأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمراكز الشباب والأندية الرياضية، لمتابعة سير العمل وكذلك الانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية والرياضية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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الدقهلية وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالدقهلية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

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