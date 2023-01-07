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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقطت عليه أثناء تفريغها.. مصرع تباع أسفل 10 أطنان قمح بأكتوبر

صدى البلد

لقى تباع مصرعه، أثناء فتح جوانب سيارة نقل محملة بالقمح لتفريغه بعدما سقط عليه نحو 10 أطنان، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقي اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الجابري، بوصول م.ع 27 سنة تباع ومقيم المنوفيه جثه هامدة، انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «مختار. أ» 57 سنة، سائق مقيم البحيرة، الذي قرر بأنه حضر اليوم رفقة المتوفى لتفريغ حمولة قمح، تزن 65 طنا بداخل كونتينر، وفور فتح جوانب السيارة لإنزال الحمولة، سقط كمية  حوالي 1 أطنان أعلى المتوفى، وقام على الفور بإحضار بعض العاملين بالمطحن محاولين إخراجه من أسفل الحمولة، وقد استغرق ذلك نحو عشر دقائق، حتى تمكنوا من إخراجه من أسفل الحمولة، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع تباع قمح 10 أطنان قمح أكتوبر مباحث أكتوبر

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