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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب النجم الساحلي: كريستو يشبه وليد سليمان

محمد الضاوي «كريستو»
محمد الضاوي «كريستو»

تحدث محمد علي نفخة، المدرب العام في نادي النجم الساحلي، عن مستوى محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي الجديد، مشيرا إلى أنه يمتلك إمكانيات رائعة.

وقال نفخة، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كريستو لديه القدرات الفنية والبدنية اللازمة للتألق مع النادي الأهلي".

وتابع: "كريستو يجيد اللعب على الأطراف، وهو يشبه وليد سليمان في امكانياته".

الضاوي يتحدث عن الانضمام للنادي الأهلي 

أبدي محمد الضاوي «كريستو» المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من النجم الساحلي التونسي، سعادته بارتداء قميص النادي، مؤكدًا أنه سوف يبذل كل ما لديه حتى يصبح إضافة حقيقية للفريق، وأن تكون له بصمة واضحة ويسهم في الفوز مع الأهلي بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأكد الضاوي أنه رحب على الفور بالانتقال إلى الأهلي الذي يعتبره النادي الأكبر والأعرق في قارة أفريقيا، ولم يتردد لحظة واحدة في قبول العرض، وجاهز للقتال والمنافسة حتى يكون على قدر ومستوى التواجد في الأهلي، وعند حسن ظن جماهيره الكبيرة، وعلى قدر ثقة الجهاز الفني.

وأضاف أنه يتطلع إلى الفوز مع الأهلي بكل البطولات سواء المحلية أو على صعيد دوري أبطال إفريقيا الذي يحلم بالتتويج به، مشددًا على أن طموحاته مع النادي بلا حدود في ظل ما يملكه من إمكانات وتاريخ وشعبية.

وكشف الضاوي عن أن لقب كريستو يصاحبه منذ الصغر منذ أن أطلقه عليه أبناء عمومته، ويعتز كثيرًا بهذا اللقب الذي بات ملازمًا له.

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