حتحوت يوضح سبب غياب فتوح وجمعة عن تحليل المنشطات.. تفاصيل الخميس الساخن

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة، ثنائي نادي الزمالك، عن كشف المنشطات في مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»: "بعد إرسال تشكيل الزمالك أمام الداخلية، علم لاعبو الزمالك من خلال الإداري بوجود لجنة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاختيار لاعبين اثنين بشكل عشوائي لتحليل العينات، وتوجه أحمد فتوح إلى محمد أسامة طبيب الزمالك مؤكدا ضرورة استبعاده بداعي "ماينفعش ألعب.. أنا واخد دوا"، قبل أن يسأله أسامة عن ماهية الدواء".

وتابع هاني حتحوت: "فتوح رفض الإفصاح عن نوع الدواء وقال لازم أمشي.. ثم قال عبد الله جمعة وأنا كمان لازم أمشي، واضطر الزمالك للدفع بمحمد عبد الشافي للمشاركة الأساسية، فيما استدعى ثنائي الشباب حسام بيسو وحاتم سكر للحضور فورا، فوصلا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء وجلسا على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "وفقًا لمصدر من نادي الزمالك أكد إنه في هذه الأثناء، قررت إدارة النادي إحالة الثنائي للتحقيق لمغادرتهما الاستاد، مع إخطارهما بالتواجد في النادي يوم السبت لعمل تحليل لهما وذلك عبر تطبيق الواتساب، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أبلغ مرتضى منصور رئيس الزمالك بكل ماحدث، وتم تأجيل اتخاذ أي قرار لما بعد المباراة، وخلال المباراة توجه وفد من منظمة مكافحة المنشطات لأمير مرتضى وسألاه عن أسباب خروج فتوح وجمعة من القائمة رغم إعلان تواجدهما في البداية، فرد بأنه لا يعلم السبب لكنه أحالهما للتحقيق".

وواصل :"بعد المباراة، أخذت المنظمة عينات مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وأجرت لهما تحليلا للكشف عن المنشطات، ثم خرج رئيس الزمالك بتصريحات عبر قناة ناديه معلنا "رفض فتوح وجمعة إجراء التحليل وأنهما معروضان للبيع لتعاطيهما مواد مخدرة، على الجانب الآخر، أكد فيريرا، خلال حضور المؤتمر الصحفي، أن استبعاد أحمد فتوح وعبد الله جمعة، من لقاء الداخلية لأسباب طبية".



وتابع حتحوت: "اللجنة الطبية في اللجنة الأوليمبية المصرية تواصلت مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) وحذرتها من الوقوع في خطر التواطؤ مع الزمالك في إخفاء لاعبيه عن التحليل، وقررت النادو التواجد في نادي الزمالك اليوم بشكل مفاجئ لإجراء التحليل لفتوح وجمعة خصيصا، لكنهما لم يجدا الثنائي".

وزاد: "أبلغ الزمالك مسئولي النادو بأن فتوح وجمعة قد أحيلا للتحقيق بالأدلة، وأن فتوح أغلق هاتفه ولم يأت اليوم، أما جمعة فقد غادر مبكرا، ولم تجر النادو أي تحليل للكشف عن المنشطات على أي لاعب من الزمالك اليوم".

واختتم: "الزمالك أعاد إرسال المحظورات الطبية على اللاعبين لتذكيرهم بضرورة الابتعاد عن أي مواد قد تعرضهم أو تعرض الفريق للعقوبات".