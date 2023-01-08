لاعب الزمالك السابق: فيريرا عشوائي وأتمنى من الإدارة عقد اجتماع طارئ

أعرب بدر حامد لاعب نادي الزمالك السابق عن استيائه الشديد من تعثر الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة، بعد الخسارة من أسوان في الجولة 11 ثم التعادل أمام الداخلية في الجولة 12 على ستاد القاهرة .

وقال بدر حامد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": “علامة استفهام على أداء الزمالك هذا الموسم، فالفريق لم يظهر بنفس أداء الموسم الماضي، كما أن أسلوب لعب فيريرا هذا الموسم عشوائي إلى حد كبير”.

وأضاف بدر حامد: "أتمنى من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني والمعاون لتصحيح الأمور وبحث أزمة نزيف النقاط، من أجل تتويج الفريق بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي".