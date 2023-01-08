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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتوح وجمعة.. أول رد من الشباب والرياضة على واقعة المنشطات| فيديو

الزمالك
الزمالك

رفض شريف عزمي، مستشار وزارة الشباب والرياضة للقياسات البدنية وتغذية الرياضيين، اتهام أحمد فتوح وعبدالله جمعة، ثنائي نادي الزمالك، بتعاطي المنشطات.

وقال شريف عزمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا نستطيع اتهام ثنائي الزمالك بتعاطي المنشطات خاصة وأنه لم يتم استدعائهما ".

وتابع :" يتم الحصول على عينة 3 لاعبين عشوائيا، ومباريات الفرق الكبيرة لها أولوية وأهمية في كشف المنشطات".

وشدد :" نحن نتحدث على المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، هناك  التزامات وبروتوكول،وبروتوكول المنشطات يلزم باجراء الكشف الطبي في المباريات فقط، ولايستطيع اللاعب إجراء التحليل في بيته، أو اي مكان آخر، ولايعلن عن النتيجة الا بعد المباريات ".

وأفاد قائلا :" من 150 نانو جرام وأكثر هذا ما يكون لديه تأثير مخدر، الجديد بالموضوع منذ الموسم الماضي أنه لا يتم الكشف خلال المباراة، فهذا حديث غير منضبط وغير صحيح، بروتوكل الوادا يلزم بإجراء الكشف الطبي في المباريات فقط".

وزارة الشباب والرياضة أحمد فتوح عبدالله جمعة نادي الزمالك الزمالك

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