الأهلي يطلب ضم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أن النادي الأهلي تواصل لمعرفة موقف ضم محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.



وقال أحمد سامي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : "حصل بالفعل تواصل من جانب الأهلي في انتقالات يناير، ورفضت الفكرة والأمر مطروح لنهاية الموسم الحالي ثم يتم اتخاذ القرار بعدها".

وواصل :" الأخطاء الفردية سبب الأهداف في مواجهة فيوتشر، و الأخطاء التحكيمية تتكرر في مباريات سيراميكا، الفار تعطل خلال لعبة سعد سمير في مواجهة فيوتشر، والتركيز يغيب عن الحكام في مباريات سيراميكا".

وأردف:" اجتمع مع مسئولي سيراميكا كليوباترا حتى الآن بشأن الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، الفريق في حاجة للتعاقد مع لاعب في مركز الجناح في يناير القادم ، أحمد عادل ميسي لاعب جيد ويقدم آداء مميز لكنه مقيد بعقد مع فريق الاتحاد السكندري وسنرى الموقف مع إدارة النادي في الاجتماع القادم .



وتابع " أرفض التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة ، وخطتي هي التعاقد مع لاعبين لبناء فريق لسيراميكا كليوباترا للمستقبل ".