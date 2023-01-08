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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يكشف حقيقة تناول فسيخ وملوحة قبل مباراة أسوان

شيكابالا
شيكابالا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس حديثه مع شيكابالا لاعب نادي الزمالك حول أزمته في مباراة أسوان بالدوري واستبعاده من مباراة الداخلية.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، "تواصلت مع شيكابالا لمعرفة أسباب غيابه عن مباراة الداخلية وأزمته في مباراة الداخلية، شيكابالا يرى بأن أي قرار انضباطي هو أمر هام للفريق حتى لو كانت تلك القرارات ضده، وأن القرارات التي تم اتخاذها ضد لاعبين في الموسم الماضي من أسباب الفوز بالبطولات في الموسم الماضي".

وواصل حتحوت "شيكابالا قال لي أنه بعد الانتهاء من مباراة الزمالك وأسوان نزل اللاعب من حافلة الفريق لزيارة أسرته فى بلده وخاصة أنه لم يزرهم منذ قرابة الـ 6 أشهر، شيكابالا استأذن من فيريرا من أجل زيارة أسرته أمام كل اللاعبين ولم يفعل ذلك فى السر".

وأردف : "فى أول مران للفريق بعد مباراة أسوان اشتكى لاعبو الفريق للبرتغالى وأعربوا عن اندهاشهم لموافقته على السماح لشيكابالا بزيارة أسرته".

وتابع : "لاعبو الزمالك أكدوا أن البعض منهم قام بنفس الفعل من قبل وتم استبعادهم وتغريمهم، وبعد شكواهم قرر البرتغالى فيريرا استبعاد شيكابالا من قائمة مباراة الداخلية، شيكابالا لم يثر أى أزمة وامتثل للقرار كونه قائدا للزمالك ".

واختتم حتحوت تصريحاته : " شيكابالا قال مكلتش فسيخ ولو هاكل فسيخ وملوحة هروح المنصورة".

هاني حتحوت الزمالك أسوان نادي الزمالك شيكابالا

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