أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا تلقى عرضا ليبيا لضم إيبوكا

أكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه لا يقف أمام مستقبل أي لاعب، وخطته هى التعاقد مع لاعبين لبناء مستقبل للفريق.

وقال أحمد سامي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : "جون ايبوكا؟ أي عرض نرى اكبر استفادة للنادي، لا اقف أمام مستقبل أي لاعب ولست متحجرا في آرائي في هذه الأمور".

وأردف: "سيتم رؤية مدى استفادة الفريق بالتضحية بلاعب مهم والمقابل المادي من أجل التعاقد مع البديل، تلقيت عرض من فريق ليبي لضم ايبوكا، لكن من مصر الموضوع متروك للإدارة ولا يوجد جديد، الجلسة الأسبوع القادم".

وأتم: "هناك موضة بالوقت الحالي هو الحصول على لاعب اعارة حتى آخر السنة، أرفض ذلك الملف".