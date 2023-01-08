مرتضى منصور يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة مروان عطية.. ويهدد اللاعب بالإيقاف

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل المفاوضات مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لضم مروان عطية لاعب خط وسط سيد البلد خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة النادي: فيريرا لم يطلب التعاقد مع مروان عطية ولم يراه وحينما طلبت ضمه لم يكن أحد يعرفه في ذلك الوقت.

وأضاف مرتضى منصور: تحدث معي محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري واخبرني بأن اللاعب اذا خرج من النادي فسيلعب لحساب الزمالك وكان الاتفاق حصوله علي 10 مليون وإعارة اثنين لاعبين وفوجئت أول أمس بتغيير الاتفاق ودخول الأهلي وبيراميدز في الصفقة.

وأكمل مرتضى منصور: الأهلي عرض 25 مليون و4 لاعبين إعارة للحصول علي اللاعب وبيراميدز سيدفع 30 مليون، وأنا أخبرت محمد مصيلحي أن نادي الزمالك لا يدخل في مزايدة علي أحد وكلمتنا وعرضنا لن يتغير.

وأردف: مروان عطية يريد الحصول علي 15 مليون كراتب لا أعرف لماذا يريد مثل هذا المبلغ هو ليس عبدالله السعيد أو دونجا ليطلب مبلغ ضخم.. ورسالتي لـ محمد مصيلحي أعطيتك محمود علاء دون الحصول علي مقابل مادي .

واستطرد: "حصلت علي توقيع من اللاعب علي عقود ورغبة أيضا وبالتالي إذا انضم لأي نادي سيتم إيقافه ولن يلعب لأي نادي غير الزمالك وأطالب بعودة محمود علاء لأنني لم أحصل علي مقابل انتقاله.

واختتم مرتضي منصور: المفاوضات مع الأهلي متوقفة علي دخول طارق زياد، واللاعب لا يريد وأنا أؤكد أن نادي الزمالك خارج المفاوضات والمزايدات.