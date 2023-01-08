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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: حميت الزمالك من الإيقاف عامين بسبب فتوح وجمعة

فتوح وجمعه
فتوح وجمعه

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك سبب إعلانه عن تناول ثنائي الفريق عبد الله جمعة وأحمد فتوح المنشطات بعد خروجهما من قائمة الفريق لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز. 

وقال مرتضي منصور في تصريحاته لقناة نادي الزمالك: حميت النادي من الإيقاف لمدة عامين، لأن أحمد فتوح تحدث وقال انه خرج من قائمة المباراة بسبب كورونا وبالتالي يجب التحليل للفريق كله وإذا تم اكتشاف أمر المنشطات فسيتم إيقاف النادي لمدة عامين.

وأكمل مرتضى منصور: بالفعل تم اتخاذ قرار فوري بعد علم النادي لأن لجنة المنشطات حينما حضرت إلى النادي اليوم، وتم اكتشاف أمر فتوح وجمعة فسيتم إيقافنا لمدة عامين لذلك حميت النادي من الإيقاف بإعلاني عن العقوبة. 

 

وتابع: منحت الثنائي فرصة للاعتذار لجماهير الزمالك واستكمل التدريبات وفوجئت بغياب أحمد فتوح عن التدريبات وقبلها بيومين “بجح” فيا قدام زملائه في الفريق وطالب بالرحيل وقولت له "هات عرض” . 


واختتم مرتضى منصور: لا أعرف لماذا تهاجم الجماهير النادي للإعلان عن تلك الكارثة رغم أنها حماية لكيان الزمالك من إيقافة لمدة عامين.

الزمالك عبدالله جمعة فتوح مرتضى منصور نادي الزمالك

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