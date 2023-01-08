لاعب الأهلي السابق: محمد الضاوي كريستو ضعيف فنيا

كشف عمرو الحديدي لاعب الأهلي السابق مفاجأة بشأن محمد الضاوي كريستو لاعب فريق الأهلي الجديد الذي انضم قادما من النجم الساحلي التونسي.

وقال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض من الجماهير التونسية والأصدقاء تحدثوا معي عن أن محمد الضاوي كريستو ضعيف فنيا واسم الأهلي أكبر منه".

وأضاف عمرو الحديدي: "السوشيال ميديا تؤثر سلبا على تركيز لاعبي الأهلي، وما حدث مع محمد مجدي أفشة خير دليل".

تفاصيل انضمام الضاوي لـ الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن علاقته بالتونسي محمد الضاوي، أحدث صفقات النادي الأهلي في انتقالات يناير الحالية.

وقال نادر شوقي، في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "طويلة وعالية" عبر أثير الشباب والرياضة: "أنا لست وكيل محمد الضاوي، ولكنني رشحته للانضمام للنادي الأهلي".

وأضاف: "الأمر كله أنني بمجرد رؤيتي للاعب التونسي الشاب ومعرفتي بحاجة الأهلي للتعاقد مع لاعب في هذا المركز قمت بترشحيه للنادي".

وتابع: "بعد ترحيب الأهلي بالتفاوض مع اللاعب، تحدثت مع وكيله الفرنسي وبدأت في تمثيل اللاعب أمام النادي حتى انتهت المفاوضات".

واستطرد: "بمجرد رؤيتي لمهارات الضاوي قلت إنه يجب أن ينضم للأهلي ورشحته فورًا، أتوقع أن يكون له مستقبل كبير مع الأهلي والكرة المصرية وأن يشرفني في خطوته القادمة".

واختتم نادر شوقي تصريحاته قائلا: "رسالة علي معلول لمحمد الضاوي أمر محترم للغاية من لاعب كبير".