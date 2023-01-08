مرتضى منصور يعلن تفاصيل رحلة جماهير الزمالك لدعم الفريق أمام الاتحاد

أعلن مرتضي منصور تخصيص اتوبيسات لجماهير نادي الزمالك لدعم الفريق أمام منافسه الاتحاد السكندري في المباراة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضي منصور خلال تصريحاته لقناة نادي الزمالك: الأتوبيسات ستتحرك من مقر النادي في ميت عقبة في تمام الساعة العاشرة.



وأضاف مرتضى منصور: “أتمني من الجماهير دعم الفريق في المباريات”.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ويواجه فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة .