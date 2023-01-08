البابا تواضروس: المصريون كانوا حاطين إديهم على قلبهم قبل 30 يونيو

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المصريين قبل ثورة 30 يونيو كانوا متخوفين من المستقبل.

وتابع البابا تواضروس خلال حواره بالقناة الأولي المصرية: "كل المصريين كانوا حاطين إديهم على قلبهم ومع مرور الوقت اتضح أن مش دي مصر وأن مصر بتتسرق وتتغير للأسوأ.

وأوضح، البابا تواضروس: "خلال هذه الفترة لم يكن بها شيء مستقر.. مفيش شيء كان مستقرا والوزير يقعد في وزارته أسابيع ويمشي، وصورة مصر أمام العالم بقت مش كويسة وأحداث كثيرة".

وأردف: توليت مسئولية الكنيسة في وقت صعب للغاية، والأمور بدأت في الحركة والتغيير خلال عام 2013.

https://youtu.be/Ov0ODZ-Gu04