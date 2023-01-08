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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض كبير من الأهلي لضم لاعب فيوتشر.. وكولر يصر على عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

أكد الإعلامي هاني حتحوت رغبة النادي الأهلي في ضم محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»: الأهلي فتح خط مفاوضات جديد مع فيوتشر لضم محمد رضا بوبو مقابل 45 مليون جنيه ومازال الحديث جاريا بين الطرفين. 


وأضاف حتحوت: كولر يريد أيضا ضم عمر كمال عبدالواحد خلال الانتقالات الشتوية ويصر علي ذلك. 

رد فيوتشر علي رحيل عمر كمال عبدالواحد 

كشف علي ماهر مدرب فيوتشر حقيقة ضم الأهلي لعمر كمال عبد الواحد لاعب فريقه، والذي ظهر بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة.


قال علي ماهر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهم بالنسبة لي تطوير أداء لاعبي فيوتشر، ومحمد رضا بوبو كان لاعبا في دجلة ومرعي كذلك، وسعد سمير وكريم نيدفيد، كل هؤلاء تم تطويرهم".


وأضاف علي ماهر: "أشكر كل لاعبي فيوتشر على المستوى الرجولي في الملعب رغم ضغط المباريات ، خناقة الأندية دائما على لاعبي فيوتشر، وهذا يدل على تطوير اللاعبين".


وتطرق للحديث عن مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد قائلا: "النادي الأهلي نادي كبير، ولكن لم يحدثني أحد عن وجود عرض منه لضم عمر كمال عبد الواحد، لكن تلقي لاعبي فيوتشر بشكل عام عروضا من الأهلي والزمالك أمر يُسعدني".

النادي الأهلي محمد رضا بوبو فيوتشر الأهلى عمر كمال عبدالواحد

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