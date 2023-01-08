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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 25 شخصا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية ، بحبس 25 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق ، لحيازتهم مواد مخدرة  كما أمرت بإرسال الضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

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وواصلت الأجهزة الأمنية، فى مديرية أمن القليوبية حملاتها على قرى ومدن محافظة القليوبية ، بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام والمراكز، لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات. 

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 قضية اتجار، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام حملة أمنية مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، كما استهدفت الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما، لـ 15 منهم معلومات جنائية. 

وتمكنت الحملة، التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط 2137 حكما قضائيا متنوعا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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