شيرين لـ جورج وسوف بعد وفاة نجله: الله يكون بعونك ويصبرك

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجل الفنان جورج وسوف، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: الله يرحم وديع جورج وسوف الله يكون في عونك ويصبرك يا ابو وديع.

جنازة ابن جورج وسوف

أذاعت قناة LBC اللبنانية، لقاء مصورًا من جنازة ابن الفنان جورج وسوف، المقامة حاليًا في لبنان، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

ووصل جثمان وديع جورج وسوف، إلى كنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، لأداء صلاة الجنازة الأولى على روحه، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى سوريا لأداء صلاة الجنازة الثانية.

وخلال صلاة الجنازة، انهارت «عيون» شقيقة وديع جورج وسوف، وزوجته هيلينا سركيس، فور وصول الجثمان أمام الكنيسة.