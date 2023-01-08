عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين لـ جورج وسوف بعد وفاة نجله: الله يكون بعونك ويصبرك

صدى البلد

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجل الفنان جورج وسوف، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: الله يرحم وديع جورج وسوف الله يكون في عونك ويصبرك يا ابو وديع.

جنازة ابن جورج وسوف

أذاعت قناة LBC اللبنانية، لقاء مصورًا من جنازة ابن الفنان جورج وسوف، المقامة حاليًا في لبنان، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن. 

ووصل جثمان وديع جورج وسوف، إلى كنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، لأداء صلاة الجنازة الأولى على روحه، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى سوريا لأداء صلاة الجنازة الثانية. 

وخلال صلاة الجنازة، انهارت «عيون» شقيقة وديع جورج وسوف، وزوجته هيلينا سركيس، فور وصول الجثمان أمام الكنيسة. 

txt

كسرت قلبنا وقلب بيّك.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه بكلمات حزينة

الفنان جورج وسوف جورج وسوف الفنانة شيرين جنازة ابن جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

عمرها 20ألف عام.. عامل أثاث يفك رموز لوحة حيرت العلماء.. فماذا وجد؟

غرفة السياحة: استعدادات مكثفة لإنجاح موسم العمرة بشهر رجب

بطل مصري رفض التجنيس وحصل على جوائز بطولة الشطرنج بأمريكا.. اعرف الحكاية

هل تحمل متفجرات.. إسقاط مسيرة غامضة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم نصف العام يرفع شعار "للضحك فقط".. بيومى فؤاد ينافس رامز جلال وجروب الماميز فيلم نسائى لايت

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

فيديو

أسعار الذهب بجميع أعيرته اليوم.. واستقرار الدولار |تغطية خاصة

كسرت قلبنا وقلب بيّك.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه بكلمات حزينة

«كان نفسي أبقى أم».. عنبر تنهار من البكاء مع ياسمين عز |فيديوجراف

رقص وزغاريد في جنازة ابن جورج وسوف.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ