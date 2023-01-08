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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

كهربا
كهربا

هل أصبح اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، متاحًا للمشاركة مع المارد الأحمر، في مباراة المصري القادمة ؟.

التأويلات القانوينة لقضية كهربا لازالت كثيرة، وكل من طرفي الأزمة يجد في تحليلاته ما يستند عليه من أدلة لتدعيم موقفه، ولك بسبب خطاب فيفا المبهم الذي لم يفصل في الأزمة من الأساس.

ما قصة أزمة كهربا ؟

بدأت أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عندما وجه له الاتحاد الدولي عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لنادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

عقوبة محمود عبد المنعم كهربا ، جاءت عقب انتقاله بشكل غير قانوني من نادي الزمالك إلى نادي ألفيش البرتغالي، فيما اعتبره مسؤولو الزمالك هروبًا من النادي.

وبعد عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي والاعتماد عليه في حقبة موسيماني كلاعب في الفريق، تمكن الزمالك من انتزاع قرار من الفيفا بتوقيع عقوبة الإيقاف والغرامة على اللاعب.

وحتى الآن لم يدفع كهرباء الغرامة المالية المقررة، مع انتهاء الفترة المحددة لإيقاف اللعب، وعليه أصبح اللاعب ما بين خيار تجديد الإيقاف أو دفع الغرامة.

ماذا جاء في خطاب الفيفا ؟

وجاء نص الخطاب الفيفا لاتحاد الكرة، بتاريخ 26 ديسمبر/ 2022، كالتالي: “نقر باستلام مراسلاتك، وأخذنا علمًا بالمعلومات الواردة فيها (المرفق 1)، وفي هذا الصدد.. نشير إلى رسالتنا السابقة (مرفق 2) من 11 يوليو 2022، والتي تتضمن خدماتنا".

وتابع: "أبلغ الأطراف بما يلي (اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان "كهربا" لم يمتثل لالتزاماته المالية وفقًا لقرار فيفا وقرار التحكيم الصادر عن كاس.. وفي هذا الصدد نود إبلاغ الأطراف بأن الحظر من اللعب في المباريات الرسمية حتى تسديد المبالغ المستحقة)".

وتابع: "تم تنفيذها من قبل فيفا اعتبارًا من اليوم.. يجب أن تكون المدة الإجمالية القصوى للإيقاف 6 أشهر كحد أقصى حتى، أي تنتهي 11 يناير/ كانون الثاني المقبل.. أخيرًا، ولأغراض الاستيفاء، يرجى الرجوع إلى النقطة 8 من قرار غرفة تسوية المنازعات الصادر في 13 أغسطس/ 2020 (المعدل جزئيًا بقرار كاس الصادر في 29 مارس/  2022)". 

كلمتان من الفيفا تقلبان الموازين 

ومن وجهة نظر أهلاوية، يعتبر النادي الأهلي أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ليس موقوفًا في هذا التوقيت، وهو ما صرح به في وقت سابق علي عباس محامي اللاعب، حيث قال في تصريحات تلفزيونية إن عقوبة كهربا تنتهي في 11 يناير 2023 ويحق له اللعب في اليوم التالي مباشرة في كل المباريات بشكل طبيعي.. هذا نص صريح.

ويستند النادي الأهلي في القضية، على حذف الاتحاد الدولي لتوصيف "لاعب موقوف" المرفق باسمه في نظام تسجيل اللاعبين الدولي TMS.

ويعتبر النادي الأهلي حذف هذا التوصيف إيذانًا بالمشاركة القانونية لـ اللاعب في المباريات القادمة أولها مباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ومن هنا حتى يوم الخميس القادم.. ستنتظر الجماهير بحماسة مشاهدة كهربا في الملعب بعد فترة غياب طويلة عن المستطيل الأخضر.

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