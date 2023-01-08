جامعة حلوان توضح حقيقة منع دخول الطلاب للحمام أثناء الامتحانات| تفاصيل

آثار فيديو الطالب محمد مجدي الطالب بالفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية حقوق إنجليزي بكلية الحقوق جامعة حلوان، المنتشر في الوقت الراهن علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، متضمنًا شكوى واتهام المراقبين بالتعنت معه ورفض دخوله الحمام، اثناء الإمتحان علي الرغم من انه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولي، وعندما طالب واستغاث تم عمل له محضر غش وشغب له.

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الكلام الذي قيل في الفيديو بخصوص إتخاذ إجراء يمنع دخول الحمام اثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 أمر غير صحيح بالمرة وأن الجامعة تحرص علي الوقوف بجانب جميع إبناءها الطلاب وتهية الإجواء المناسبة لهم.

وأكد الدكتور رفاعي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الإمتحانات تسير بصورة بشكل منتظم و في هدوء وانه لم يصدر اي قرارات بحرمان اي طالب من الدخول إلي الحمام أو بمنع نزول الطالب إثناء فترة الإمتحانات.

واشار نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، انه ايضآ لم يصدر اي قرارات بإغلاق الحمامات اثناء فترة وقت امتحانات الفصل الدراسي الأول وانها تعمل بصورة طبيعة، وان بخصوص واقعة الطالب محمد مجدي والذي انتشر الفيديو الخاص بيه علي منصات التواصل الإجتماعي فيس بوك فإن الواقعة الآن قيد التحقيق لبيان الحقيقة، وأن الجامعة حريصة علي توفير اللازم للطلاب، ومساعدتهم دائمًا وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامهم.

طالب مريض بالسكر بجامعة حلوان | المراقب رفض نزولي للحمام وقالي مقفوله

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، فيديو لطالب يتهم في المراقبين بكلية الحقوق جامعة حلوان بالتعنت معه في ذهابه إلي الحمام بإضافة إلي عمل محضر غش لانه أصر علي ذهابه حيث قال: باخد اربع 4 حقن انسولين في اليوم، ودايما بحتاج إلي دخول الحمام، .. بهذه الكلمات بدأ محمد مجدي في سرد تفاصيل معاناته مع السكر، فقال انه منذ العام الثالث في الكلية صدر قرار بعدم الذهاب إلي الحمام اثناء فترة الامتحانات، وعندما اعترض وقال انه مريض ويحتاج إلي الذهاب إلي الحمام فقالوا له انه يجب أن يقدم أوراق تفيد انه مصاب بمرض السكر.

ويكمل الطالب محمود مجدي، انه قدم الأوراق التي تفيد بأنه مصاب بمرض السكر ويحتاج للذهاب للحمام وقام بعمل شكوي عند رئيس الجامعة، وأخذ رقمها وأنه اثناء تقدمه بالشكوي قال له المسئولين انه يسمح له بالدخول إلي الحمام وليس ممنوعًا.

ولكن هذا العام وهو العام الرابع له واثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023 والتي تجري الآن، ومع أول مادة يقوم بإمتحانها طلب الذهاب إلي الحمام، وانتظر مدة طويلة وصلت إلي 10 دقائق إلى أن يأتي شخص ليصطحبه ويذهب به إلي الحمام، وأنه اثناء فترة هذا الانتظار كان الطالب يعاني ومتحامل علي نفسه كثيرا، وأن الشخص الذي ذهب معه لم يكن في البداية يعرف أماكن الحمامات وانه عندما وصل إلي أحد الحمامات تفاجأ انه مغلق حتي وجد حماما.

ولفت الطالب في فيديو الشكوى، أن المراقب الذى كان معه كان يسير بخطوات ثقيلة ولذلك أخذ وقت كبير للغاية، وانه كان يريد الإسراع حتي يتمكن من الرجوع إلي لجنة الإمتحانات والإنتهاء منه.

ويحكي محمد مجدي أن مع ثاني إيام الإمتحان، طلب الطالب الذهاب إلي الحمام الإ أن المراقبة داخل اللجنة تعنتت معه هذه المره، وقالت له : إن الحمامات مغلقة، ليرد عليها الطالب أن لا يجوز أن تكون الحمامات مغلقة وانه مصاب بمرض السكر وانه لا يستطيع الإنتظار حتي نهاية الإمتحان حتي يذهب إلي الحمام، وقدم لها الأوراق التي تثبت صحة إصابته بالمرض، ولكن تعنتت معه المراقبة بشكل كبير رافضه السماح له رغم توسله وقالت له أن الورقة التي معاه غير معترف بها.