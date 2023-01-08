صفقة مروان عطية وتهديد رضا عبدالعال ورحيل فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول التصريحات النارية التي أطلقها رئيس نادي الزمالك بالأمس، بعدما خرج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعدة تصريحات على قناة نادي الزمالك، وكشف في بدايتها عن تفاصيل المفاوضات مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لضم مروان عطية لاعب خط وسط خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

وقال مرتضي منصور، إن فيريرا لم يطلب التعاقد مع مروان عطية وانه لما طلب ضمه مكنش معروف في الوقت ده وقال انه محمد مصيلحي اتكلم معاه وقاله ان اللاعب اذا خرج من النادي هيلعب لحساب الزمالك وكان الاتفاق عبارة عن حصوله علي 10 ملايين وإعارة 2 من اللاعبين وقال انه تفاجئ أول امبارح بتغيير الاتفاق ودخول الأهلي وبيراميدز في الصفقة.

وقال إن الأهلي عرض 25 مليون و4 لاعبين إعارة للحصول علي اللاعب وبيراميدز هيدفع 30 مليون، وأنه صرح لمحمد مصيلحي أن نادي الزمالك لا يدخل في مزايدة على أحد وكلمتنا وعرضنا لن يتغير.

وقال إيضا إن مروان عطية عايز 15 مليون مرتب واستنكر طبعا المبالغة في الرقم .. ووجه رسالة لـ محمد مصيلحي وقاله انه اداله محمود علاء من غير مقابل مادي .

وصرح بأنه حصل علي توقيع من اللاعب علي عقود ورغبة أيضا وبالتالي إذا انضم لأي نادي هيتم إيقافه ومش هيلعب لأي نادي غير الزمالك وطالب ايضا بعودة محمود علاء لأنه مخدش مقابل لانتقاله.

واختتم كلامه في هذه النقطة بان المفاوضات مع الأهلي متوقفة على دخول طارق زياد، واللاعب مش موافق و أكد على أن نادي الزمالك خارج المفاوضات والمزايدات.

رضا عبدالعال

من ناحيه تانيه هدد مرتضي منصور نجم الكرة المصري السابق رضا عبدالعال وسامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق بإلغاء عضويتهما في حالة الهجوم علي كيان النادي في المداخلات التليفزيونية .

وقال انه مش هيسمح ان رضا عبدالعال وسامي الشيشيني او اي حد بيهاجم النادي يدخل الزمالك وهيتم إيقاف عضويتهم .

وقال ايضا ان رضا عبدالعال هو كرمه في النادي وعمله حديقة باسمه بس هو نسي وبالتالي سيتم الغاء كل ده وسيتم ايقاف عضويته في حالة استمرار ظهوره مع أحد يهاجم النادي واكد ان أصغر عضو في نادي الزمالك بيقدره لأنه بينتمي للنادي ومش بيهاجمه.

ايضا كشف مرتضي منصور عن حقيقة فرضه انضمام إسماعيل يوسف للجهاز الفني للبرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لرحيله وقال ان البعض اتكلم عن انضمام إسماعيل يوسف للجهاز الفني لنادي الزمالك وان دي خطوة لرحيل فيريرا .

لكنه صرح بأن فيريرا هيكمل لحد نهاية عقده ومش هيمشي وانضمام إسماعيل يوسف للجهاز برغبة البرتغالي وهو الي اختاره ولم يتم التدخل في ذلك وبالتالي الاقاويل عن رحيل فيريرا هي لهدم النادي أو كره في إسماعيل .

وأكد أن فيريرا هو من قدم إسماعيل يوسف للاعبين وقالهم انه كان معاه في الولاية الاولي وحققوا مع بعض العديد من الانتصارات .